Ciclabilità in Piemonte: un questionario per capire quanto sono soddisfatti i cittadini

Tutti i cittadini italiani (e piemontesi) potranno esprimere quanto si sentono al sicuro girando in bici e quanto soddisfatti siano delle piste ciclabili: questo è l’obiettivo della ricerca lanciata dal team di attivisti di BiciClima.org. Il sondaggio di scienza partecipata (che dura circa 5 minuti) si compone di 30 domande relative a cinque aree tematiche: ciclismo e traffico nella propria città, quanta importanza dà il proprio comune all’utilizzo della bici, il livello di sicurezza percepita, il comfort e le infrastrutture disponibili per i percorsi ciclistici.

Torino ha già avuto 55 risposte, Vercelli 51, Alessandria 32 e Cuneo una sola, ma c’è tempo fino a fine settembre. Il link di accesso è https://www.biciclima.org/sondaggio.

L’obiettivo è mappare tutti i Comuni d’Italia e individuare quelli in cui i cittadini si sentono meno soddisfatti della propria esperienza in sella.

L’iniziativa non è una novità nel panorama europeo: “Questa metodologia ha già dimostrato la sua efficacia in altri paesi europei, per esempio in Francia, in Germania, in Olanda. – commentano Rémi Jaboeuf e Daniele Federico, due attivisti promotori – Proprio in Francia nel 2021 il sondaggio ha raccolto più di 250 mila risposte, diventando la più grande indagine al mondo sulla ciclabilità. Vogliamo dimostrare di essere in tanti in Italia a volere una mobilità migliore, dove veicoli, bici e pedoni possono convivere in modo sicuro.”