Frutta marcia, alimenti scaduti e carne mal conservata: ad Arona chiuso negozio di ortofrutta

ARONA – Guai per il titolare di un negozio di ortofrutta di Arona.

Infatti, i carabinieri forestali di Lesa hanno scoperto all’interno dell’esercizio commerciale frutta e verdura in parte marci, tenuti accanto a carne – circa 60 chilogrammi in tutto, ovina e bovina – confezionata e conservata in modo non idoneo, quindi da non poter garantire la possibilità di evitare la contaminazione.

E ancora: cibi preimballati scaduti, ma in vendita sugli scaffali, gravi carenze igieniche e una serie di violazioni della normativa sulla conservazione e sulla tracciabilità degli alimenti. Tutti gli alimenti privi dei requisiti di legge, insieme a carni e alimenti freschi sono stati sequestrati e distrutti. Nei confronti del titolare sono state elevate sanzioni per oltre 4.000 euro.

Allerta subito il personale dell’Asl di Novara della sezione igiene degli alimenti, che ha provveduto alla sospensione immediata dell’attività.

