La Fiat Topolino si compra da Unieuro

TORINO – Certo, è piccola. Ma da qui a pensare che possa essere venduta in un supermecato in teoria ci sarebbe una bella strada. E Invece accade che la Fiat Topolino è in vendita anche negli store di Unieuro, non proprio a scaffale ma quasi.

Nei 20 punti vendita Unieuro ci sarà infatti un’area dedicata, dove la piccola Fiat sarà in mostra arricchita da una gamma di accessori coordinati: una borsa portaoggetti, un ventilatore USB, un altoparlante Bluetooth, una borraccia termica e due coprisedili trasformabili in teli da mare.

La Fiat Topolino da Unieuro però non si comprerà in cassa. L’acquisto del veicolo è completamente digitale, con possibilità di consegna a domicilio o presso la concessionaria più vicina. Insomma Unieuro sarà una vetrina per promuovere il prodotto, con un plus per attirare il cliente.

Chi ordina la Topolino presso gli showroom Unieuro riceverà infatti in omaggio un altoparlante Bluetooth perfettamente integrabile nella plancia del veicolo.

