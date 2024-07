Vercelli: condannata ad un anno l’automobilista che causò il tragico incidente sulla provinciale

VERCELLI – Ieri, martedì 2 luglio 2024, in Tribunale a Vercelli, è stata dichiarata la pena di un anno di reclusione, con la sospensione condizionale, per l’automobilista accusata e ora, condannata per il reato di omicidio stradale, per aver causato il tragico incidente costato la vita, un anno fa, a soli 57 anni, a Dino Bellan (in foto), di Trino Vercellese.

All’imputata è stata anche comminata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, sempre per un anno.

6 luglio 2023

Il terribile sinistro è accaduto poco dopo le 14 del 6 luglio 2023 nella stessa Trino Vercellese all’intersezione tra la Strada Provinciale n. 31 bis e la Strada Provinciale n. 455.

Dall’inchiesta è dunque emerso che Bellan, in sella al suo scooter T-Max, stava percorrendo la Sp 31 bis da Casale Monferrato verso Morano sul Po, si stava recando al lavoro nella sua officina, andando tranquillamente per la sua strada, quando, all’intersezione in questione, l’imputata, alla guida di una Suzuki Splash, è uscita dalla Sp 455 e si è immessa sulla Provinciale 31 bis con direzione di marcia verso Chivasso-Trino effettuando una svolta a sinistra per entrare nella corsia di canalizzazione, “senza avvedersi della persona offesa e senza concedere la dovuta precedenza” per citare la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Sostituto Procuratore al termine delle indagini preliminari. Il motociclista ha tentato una disperata frenata per evitare la macchina che gli aveva improvvisamente tagliato la strada ma l’impatto è stato inevitabile e terribile: il cinquantasettenne, sbalzato dal motociclo, ha urtato violentemente contro il parabrezza dell’auto ed è stato quindi sbalzato a oltre dieci metri di distanza, rovinando sull’asfalto, con conseguenze tragiche, è deceduto praticamente sul colpo a causa dei gravissimi traumi riportati.

