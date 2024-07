Chiara Ferragni pagherà 1 milione di euro all’Antitrust per il caso pandoro: rinuncia al ricorso

ROMA – È arrivata oggi la notizia, come riporta il Messaggero, che Chiara Ferragni e le due aziende di sua proprietà pagheranno oltre 1 milione di euro di multa all’Antitrust per il caso del Pandoro Balocco, per chiudere il caso e siglare un accordo in cui non verrà citata per l’altro caso di beneficenza delle uova di Pasqua.

Sembra che la saga finisca qui perché Ferragni rinuncia anche ricorso come è stato depositato oggi dai suoi legali.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha contestato nello specifico alle società Fenice S.r.l. e TBS Crew S.r.l., che gestiscono i marchi e i diritti relativi alla personalità e all’identità personale di Chiara Ferragni, e a Balocco S.p.A di aver attuato una pratica commerciale scorretta.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese