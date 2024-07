Come richiedere il passaporto in Italia

Richiedere il passaporto in Italia è un processo relativamente semplice, ma richiede la preparazione di documenti specifici e il rispetto di alcune procedure.

Questo articolo fornirà una guida dettagliata su come richiedere il passaporto, includendo le tempistiche, le procedure per viaggiare con minori, e cosa fare in caso di smarrimento del documento.

Documenti e materiale da preparare per la richiesta

Per richiedere il passaporto in Italia, è necessario preparare una serie di documenti e materiali. Ecco cosa occorre:

Modulo di richiesta: disponibile presso gli uffici della Questura o scaricabile online dal sito ufficiale della Polizia di Stato.

Documento di identità valido: come la carta d’identità.

Fotografie: due fotografie recenti a colori, su sfondo bianco, di dimensioni 35×45 mm. La fotografia deve mostrare il volto per intero, senza occhiali con montature vistose o cappelli, e deve rispettare le linee guida internazionali per le foto di passaporto.

Ricevuta di pagamento: della tassa di rilascio del passaporto, che può essere effettuata tramite bollettino postale.

Marca da bollo: una marca da bollo per passaporto del valore richiesto, acquistabile presso le tabaccherie.

Tempistiche per il rilascio

Le tempistiche per il rilascio del passaporto in Italia possono variare in base alla Questura e al periodo dell’anno. In generale, il tempo medio di rilascio è di circa 2-4 settimane. Tuttavia, durante i periodi di alta richiesta, come l’estate o le festività natalizie, i tempi possono allungarsi. È quindi consigliabile richiedere il passaporto con un buon anticipo rispetto alla data prevista di partenza.

Esiste però anche una procedura d’urgenza per giustificati motivi per cui è possibile avere il passaporto anche in 24 ore.

Nel resto dell’Europa le tempistiche variano: il passaporto in Grecia, in Francia e in Spagna richiede tempistiche simili a quelle Italiane. Nei paesi del Nord Europa come la Svezia, solitamente il passaporto viene consegnato in soli 5 giorni. Tra i paesi più efficienti e rapidi al mondo nella consegna del passaporto segnaliamo Singapore dove in media l’attesa è di 3-5 giorni.

Come comportarsi se viaggiate con minori

Quando si viaggia con minori, è necessario tenere presente alcune procedure specifiche. Ogni minore deve essere in possesso di un proprio passaporto. Per richiederlo, oltre ai documenti standard, è necessario fornire una dichiarazione di assenso firmata da entrambi i genitori o tutori legali. Se uno dei genitori non può essere presente al momento della richiesta, è possibile presentare una fotocopia del documento d’identità del genitore assente, con firma autografa. I minori di età inferiore ai 12 anni non devono apporre le impronte digitali, mentre per i minori dai 12 anni in su è necessaria la rilevazione delle impronte.

Quando è sufficiente la carta d’identità

La carta d’identità è sufficiente per viaggiare all’interno dei paesi membri dell’Unione Europea e in alcuni altri paesi con cui l’Italia ha accordi specifici, come Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein. È anche valida per viaggi in alcuni paesi extra-UE, ma è sempre consigliabile verificare le regole specifiche del paese di destinazione prima di partire. Per destinazioni al di fuori dell’UE, il passaporto è generalmente richiesto.

Cosa fare se si smarrisce il passaporto

Se si smarrisce il passaporto, è fondamentale agire rapidamente. La prima cosa da fare è denunciare lo smarrimento presso il più vicino ufficio di Polizia o Carabinieri, o presso il Consolato italiano se ci si trova all’estero. Una volta effettuata la denuncia, si può richiedere un nuovo passaporto presentando la copia della denuncia insieme ai documenti richiesti per una nuova emissione. È consigliabile conservare una copia digitale del passaporto e della denuncia di smarrimento, per semplificare le procedure in caso di emergenza.

La tecnologia dei nuovi passaporti

I nuovi passaporti sono realizzati utilizzando avanzate tecnologie che migliorano la sicurezza e la facilità d’uso. Le principali tecnologie impiegate nei passaporti moderni includono:

RFID (Radio Frequency Identification)

I passaporti moderni, noti anche come passaporti biometrici o e-passport, contengono un microchip RFID integrato nella copertina. Questo chip memorizza informazioni biometriche del titolare, inclusi:

Fotografia digitale: Utilizzata per il riconoscimento facciale automatico nei controlli di frontiera.

Impronte digitali: In alcuni paesi, le impronte digitali sono memorizzate nel chip per ulteriori controlli di sicurezza.

Dati personali: Nome, data di nascita, nazionalità e altre informazioni identificative.

OCR (Optical Character Recognition)

Le pagine di dati dei passaporti moderni contengono una zona a lettura ottica (MRZ – Machine Readable Zone). Questa zona consente di scansionare rapidamente le informazioni principali del passaporto utilizzando la tecnologia OCR, facilitando e velocizzando i controlli di frontiera.

Sicurezza avanzata

Per prevenire la contraffazione, i nuovi passaporti incorporano una serie di caratteristiche di sicurezza avanzate, tra cui:

Ologrammi: Immagini olografiche che cambiano colore o forma quando il documento viene inclinato.

Filigrane: Immagini invisibili alla luce normale ma visibili sotto specifiche condizioni di illuminazione.

Inchiostri speciali: Inchiostri che cambiano colore o sono visibili solo sotto luce ultravioletta.

Microstampa: Testi stampati con caratteri così piccoli che sono leggibili solo con una lente di ingrandimento.

Tecnologia biometrica

La tecnologia biometrica è fondamentale nei nuovi passaporti per migliorare la sicurezza e prevenire l’uso fraudolento. I dati biometrici, come la fotografia digitale e le impronte digitali, vengono utilizzati per verificare l’identità del titolare in modo rapido e accurato.

ICAO (International Civil Aviation Organization) standards

I nuovi passaporti sono conformi agli standard stabiliti dall’ICAO, che definisce le specifiche tecniche per i passaporti biometrici. Questi standard assicurano che i passaporti siano riconosciuti e leggibili a livello internazionale, facilitando i viaggi transfrontalieri e migliorando la sicurezza globale.

Queste tecnologie avanzate rendono i passaporti moderni molto più sicuri rispetto ai loro predecessori, riducendo il rischio di frode e migliorando l’efficienza nei controlli di frontiera.

