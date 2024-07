Ferisce il compagno colpendolo al volto con un coltello e fugge

GRUGLIASCO – Una donna di 30 anni ha aggredito il compagno cinquantenne ferendolo con un coltello al volto, quindi è fuggita in auto. L’aggressione è avvenuta nell’appartamento in centro in cui i due convivono.

L’uomo è rimasto vigile ed ha chiamato il 112. Ricoverato in ospedale, è stato curato e dimesso con una prognosi di due settimane. La donna è stata rintracciata a Settimo Torinese, in auto aveva ancora il coltello insanguinato con cui ha ferito il compagno, ed è stata arrestata.

