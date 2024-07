Borgo Campidoglio a Torino diventa completamente pedonale

TORINO – Borgo Campidoglio, quella splendida zona di Torino che comprende i 200 murales gestiti dal MAU – Museo di Arte Urbana, diventerà una zona completamente pedonale. Lo ha annunciato l’assessora Chiara Foglietta promettendo una Ztl 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

“È una decisione che è maturata con gli anni, – ha detto Foglietta – frutto di precedenti pedonalizzazioni che si sono stratificate nel tempo, e di tanto lavoro fatto dagli abitanti, dal territorio, dalle associazioni e dalle botteghe presenti”.

Ztl e 5 telecamere

Borgo Campidoglio è un gioiello di questa città e tra qualche mese sarà ancora più fruibile a piedi, con l’installazione di 5 telecamere e la realizzazione di una ztl che funzionerà tutti i giorni per tutto il giorno.

L’area interessata

Il perimetro interessato sarà quello tra via Balme, via Ceres, via Cibrario e via Netro.

L’obiettivo è rendere sempre più vivibile il quartiere, favorendo la pedonalità e una maggior sicurezza.

“Ho sempre pensato – conclude Foglietta – che le ztl non dovessero essere per forza concentrate solo nelle aree centrali delle Città e sono contenta di questo ambizioso passo in avanti.

Sarà consentito l’accesso alle abitazioni da parte dei residenti con uno specifico permesso e l’ingresso per i commercianti, mentre i corrieri avranno uno slot di ingresso loro dedicato.

Un bel traguardo raggiunto insieme alla Circoscrizione 4 Torino e al Presidente Alberto Re”.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese