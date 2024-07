A Sant’Ambrogio di Torino sarà Pizza Festival

SANT’AMBROGIO – Arriva a Sant’Ambrogio di Torino Pizza Festival, il più importante circuito nazionale all’aperto, dove protagonista assoluta è la pizza. L’appuntamento è da venerdì 12 a domenica 14 luglio (venerdì dalle 18,00 alle 24,00 – sabato e domemica dalle 12,00 alle 24,00) con ingresso gratuito e senza prenotazione.

Sarà una vera e propria festa della pizza, preparata in tutti i suoi gusti e versioni, dalla classica napoletana, alla gourmet, alla pizza fritta.

Nove forni sempre accesi, 20 pizzaiuoli che impasteranno, inforneranno e serviranno pizze, negli stand predisposti in piazza, da mezzogiorno alla sera, senza interruzione, portando in strada la

bontà e la genuinità della pizza. Non mancherà ovviamente anche la pizza senza glutine.

Direttamente dalla Campania saranno presenti il Maestro Pizzaiolo Pizzaiolo Domenico Cinotti, il Maestro Pizzaiolo Salvatore Greco, il campione d’Italia 2016 Antonio Romeo, gli astri nascenti Vincenzo Romeo e Gaetano Russo e molti altri.

Pizza patrimonio Unesco

Il 4 febbraio 2010, la PIZZA è stata ufficialmente riconosciuta come Specialita tradizionale garantita della Comunita Europea, nel 2017 il Comitato Intergovernativo per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO ha riconosciuto: “L’Arte del Pizzaiuolo Napoletano come parte del patrimonio culturale dell’Umanita trasmesso di generazione in generazione e continuamente ricreato, in grado di fornire alla comunita un senso di identità e continuità, e di promuovere il rispetto per le la diversità culturale e la creatività umana, secondo i criteri previsti dalla Convenzione Unesco del 2003”

