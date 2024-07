Una Clinica dentale di Torino cerca Assistenti di Studio Odontoiatrico e offre corso di formazione

TORINO – La Clinica dentale Cappellin, prima società Benefit in campo odontoiatrico con sedi a Torino e Pinerolo, sta allargando il proprio organico per rispondere all’importante crescita di lavoro. Dopo l’apertura della nuova sede di Torino, nei primi 4 mesi del 2024 la Clinica ha infatti registrato una importante crescita del 49%.

Per rispondere alla crescente domanda continuando a garantire ai propri pazienti l’eccellenza di sempre, la Clinica dentale Cappellin lancia una campagna di assunzioni per Assistenti di Studio Odontoiatrico (ASO) offrendo borse di studio per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

Lo scopo della campagna di assunzioni è trovare giovani talenti che desiderino iniziare la loro carriera come Assistenti di Studio Odontoiatrico (ASO) per raggiungere un livello di eccellenza elevato grazie alla possibilità di essere inseriti in una struttura prestigiosa e con una grande esperienza nella didattica e nella formazione.

Corso di formazione a carico dell’azienda

La Clinica si impegna a coprire i costi della formazione per l’acquisizione della qualifica ASO, in aggiunta al regolare stipendio per un posto di lavoro full time presso la struttura e la possibilità di conferma a tempo indeterminato una volta conseguita la qualifica, con l’accesso a percorsi di crescita individuali nelle varie branche specialistiche (assistente chirurgica, implantoprotesica, strumentista di sala chirurgica odontoiatrica) promossi e interamente finanziati dall’azienda.

La selezione avverrà nei mesi di giugno e luglio 2024; per candidarsi occorre inviare il proprio curriculum tramite il sito con una presentazione delle motivazioni alla base della candidatura.

Sono attualmente aperte anche posizioni per Infermiere/a e Odontotecnici per il laboratorio ad alto contenuto tecnologico che lavora in esclusiva per la clinica.

L’attuale direttore operativo della Clinica dentale Cappellin, Elisabet Syziu, ha iniziato la sua carriera proprio come ASO.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese