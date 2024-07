Uno studio legale di Torino fa ricorso contro la multinazionale Philips: alcuni respiratori potrebbero essere pericolosi

TORINO – Uno studio legale associato di Torino (Ambrosio e Commodo) ha lanciato una mobilitazione contro l’azienda multinazionale di elettronica “Philips”, perché ritiene che alcuni prodotti per la terapia respiratoria e del sonno siano pericolosi per la salute dei consumatori.

Lo studio legale ha depositato il ricorso al tribunale di Milano e si è appoggiata a una rete di avvocati chiamata Global Justice Network. A capo di questa rete c’è Stefano Bertone, avvocato torinese dello studio Ambrosio e Commodo.

Al centro del ricorso ci sarebbe la schiuma presente all’interno dei dispositivo, che serve per ridurre il rumore. É vero che nel 2023 la Philips aveva lanciato una campagna per il ritiro di questo prodotto, tuttavia ad oggi non è ancora terminata.

