Venerus, Ele A e Centomilacarie sul palco del Flowers Festival

TORINO – Dopo la prima scoppiettante settimana di Flowers Festival, che ha visto un poker di artisti praticamente da soldout continuo, Noyz Narcos con Salmo, I CCCP, i Subsonica e poi il devastante live degli Idles, si è ripartiti, ieri sera, con un altro live molto atteso, quello di Andrea Venerus, o più semplicemente Venerus, poliedrico cantautore, produttore discografico e polistrumentista italiano.

Artista tra i più interessanti nel panorama indie soul italiano, con una delle voci più raffinate in circolazione. Capace di rendere ogni show unico, Venerus si presenta sempre in bilico tra il reale e l’onirico. Grandi le sue capacità di musicista, al piano come alla chitarra, di plasmare a piacimento le proprie creazioni musicali, in totale fusione con il suo giovane pubblico.

Prima di lui due nuovi talenti, Centomilacarie, giovane e scatenata promessa, dalla voce ruvida e dalla grande energia sul palco. Giovanissimo cantautore varesino, ha aperto di recente i concerti di Gazzelle e si è esibito al MI AMI Festival. L’urgenza che emerge dai suoi testi e dalla sua voce è così forte che Simone (vero nome) si autoproduce. Un polistrumentista autodidatta che scrive le sue canzoni usando indifferentemente pianoforte o chitarra, con l’aiuto di Garageband.

Dopo di lui, una nuova promessa del rap, Ele A, viene dal Ticino, nel solco di Madame, è considerata uno degli artisti emergenti del rap in italiano. Ha poco più di vent’anni ma il suo stile ricorda l’hip hop anni ’90, adattato al mondo contemporaneo. Un bel meltin’ pot musicale, che ha soddisfatto una giovane platea decisamente eterogenea.

Questa sera invece torna un superhero locale, Willie Peyote, cuore granata al servizio delle rime e del “pensare”. Testi impegnati e ritmiche affilate, ma preceduto sul palco da Rose Villain vero nome Rosa Luini, cantautrice e rapper italiana, di indole americana. Celebre ormai per le sue recenti hit e partecipazioni a Sanremo, porta in tour tutto il suo carisma e la sua bellezza. Si inizia alle 20.45.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese