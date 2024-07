Domenica il raduno nostalgia al Piola di Novara e ci sarà anche Roberto Baggio

NOVARA – Vi ricordate i tempi d’oro del calcio italiano, quando in porta giocavano Dida e Frey, in difesa Zanetti, Aldair, Panucci e Cravero, a centrocampo Fuser, Tommasi e Karagounis e in attacco gente del calibro di Shevchenko, Milito, Hubner e Di Natale? E’ l’Operazione Nostalgia che scalda il cuore e riempie lo stadio.

Insieme a quelli segnalati saranno tanti altri i campioni presenti allo stadio Piola di Novara domenica 7 luglio per una partità che farà divertire e farà spremere qualche lacrimuccia. Inizio anticipato alle 19 per evitare il temporale serale atteso.

Tutto nasce dalla pagina Facebook Operazione Nostalgia, che ricorda “i bei tempi andati del calcio”, cresce (ha superato il milione di followers) e poi decide di organizzare una partita vera e convocare i giocatori dell’epoca.

I campioni in campo

Ciliegina sulla torta sarà la presenza di Roberto Baggio, in dubbio fino a ieri a causa della brutta avventura di cui è stato vittima pochi giorni fa, ma con gioia confermata ieri dal suo manager.

