Meteo Piemonte: nel fine settimana rovesci e temporali anche forti

PIEMONTE – Secondo le previsioni meteo di Arpa Piemonte, un campo di alta pressione presente sul Mediterraneo ed esteso fino ai settori alpini garantisce condizioni in gran parte stabili sulla nostra regione per il pomeriggio odierno.

Un progressivo peggioramento è atteso da domani, quando una vasta area depressionaria dal Nord Europa si spingerà col suo bordo meridionale fino alla Spagna convogliando sulla nostra regione intensi flussi umidi sudoccidentali che, associati ad infiltrazioni di aria relativamente più fredda in quota, determineranno un aumento dell’instabilità, con rovesci e temporali anche di forte intensità dal pomeriggio e per la giornata di domenica, in particolare sui settori settentrionali.

Lunedì variabile con schiarite in giornata e qualche rovescio nelle ore centrali limitato alle zone montane.

