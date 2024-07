Sara Curtis domina gli europei di nuoto di Vilnius: è già alla quarta medaglia d’oro

VILNIUS – La saviglianese Sara Curtis continua ad essere protagonista asoluta con la nazionale italiana ai campionati europei juniores di nuoto in svolgimento a Vilnius, in Lituania. Sara (CS Roero) ha vinto la finale dei 50 stile libero in 24″68 davanti alla croata Jana Pavalic (24″92) e alla britannica Skye Carter (25″24).

Per la 17enne di Savigliano è la quarta medaglia d’oro in questi campionati europei dopo quello individuale nei 50 dorso in 27″94 (record italiano cadette) e i due con le staffette 4×100 sl femminile e mista. E non è ancora finita.

