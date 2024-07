Gulp! Fumetti a Giaveno: il ritorno dell’evento cult per appassionati di manga e anime

GIAVENO – L’Ufficio Turistico di Giaveno, in collaborazione con le associazioni CoSmile e Mondo Japan, sta preparando la settima edizione di Gulp! Fumetti a Giaveno, l’evento imperdibile per tutti gli amanti del genere manga e anime. Dopo l’interruzione causata dalla pandemia di Covid-19, l’appuntamento è fissato per domenica 14 luglio 2024, e quest’anno ritorna nella sua sede originaria, Piazza Molines.

L’evento

Gulp! è diventato nel corso degli anni un punto di riferimento per collezionisti, artigiani e fumetterie provenienti da tutta la provincia, che espongono i loro prodotti in una cornice interamente dedicata al fumetto. Quest’anno, grazie al completamento dei lavori di riqualificazione dell’ala coperta di Piazza Molines, l’evento si svolgerà in un’area molto ampia suddivisa in vari “corner”, ognuno dedicato a diverse categorie e tematiche.

Oltre agli espositori di fumetterie e negozi, ci saranno spazi dedicati agli artisti e ai disegnatori, alle creazioni handmade e al mondo del vintage, che include collezionisti di carte da gioco rare, action figures, funko iconici, fumetti antichi e videogiochi retrò. Un angolo speciale sarà riservato allo street food, con la presenza di birrifici locali e stand di panini e crêpes.

Il programma prevede anche un’ampia sezione dedicata all’intrattenimento e alla musica, a cura delle Associazioni CoSmile e Mondo Japan insieme alla radio PianetaB. Dalle 10:00 alle 19:00, Piazza Molines sarà animata da melodie, colori e karaoke su brani di cartoni animati, intervallati da interviste a disegnatori, fumettisti e doppiatori.

Uno dei momenti clou della giornata sarà la Gara Cosplay, con abili cosplayer che saliranno sul palco per mostrare le loro interpretazioni dei personaggi preferiti. Le categorie premiate includeranno miglior gruppo, make-up più spettacolare, interprete più giovane e interpretazione più originale e fedele all’essenza del personaggio.

Gulp! Fumetti a Giaveno promette quindi di essere un evento imperdibile per tutti gli appassionati di manga e anime, che potranno vivere una giornata ricca di divertimento, creatività e passione per la cultura fumettistica.

