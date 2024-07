In quindicimila a Novara vestiti con le maglie del passato del calcio per la partita di Operazione Nostalgia

E’ stata una giornata memorabile allo stadio Silvio Piola di Novara per il raduno di Operazione Nostalgia che si è svolto domenica 7 luglio, quando Novara è stata invasa da migliaia di appassionati vestiti con divise del calcio del passato variamente nostalgiche, per celebrare la storia e la passione per il calcio in un festa durata 12 ore con 15 mila spettatori.

Si è iniziato in mattinata con il Fan Village, per poi la partita fra le due squadre la Muppet di Shevchenko e la New Team di Javier Zanetti. Il momento più atteso è stato il giro di campo di Roberto Baggio evidentemente commosso per l’affetto ricevuto.

In campo Javier Zanetti, Nelson Dida, Andriy Shevchenko, Diego Milito, Damiano Tommasi, Diego Fuser, Antonio Di Natale, German Denis, Ze Maria, Cristian Zaccardo, Sergio Volpi, Christian Panucci, Michele Padovano, Massimo Marazzina, Sebastien Frey, Luigi Apolloni, Nicola Amoruso, Marco Amelia, Sergio Pellissier, Dario Hubner, Pasquale Luiso, Filippo Maniero, Federico Giunti, Nicola Legrottaglie, Roberto Cravero, Mauro Bressan, Enrico Annoni, Andrea Caracciolo, Stefano Eranio, Giorgos Karagounis, Pierluigi Orlandini, Fabio Rossitto, Paolo De Ceglie, Luca Antonini, Angelo Carbone, Cristian Zenoni, Raffaele Rubino, Regina Baresi.

