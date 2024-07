Operaia di azienda di Druento cadde da 4 metri, dissero che era svenuta: condannata l’amministratrice

TORINO – Doppia condanna per l’amministratrice dell’azienda di Druento, che in seguito all’incidente sul lavoro di un’operaia in prova, caduta da 4 metri di altezza, dichiarò che era svenuta. Qualcuno lavò via anche il sangue dal pavimento prima dell’arrivo dei tecnici dello Spresal.

L’amministratrice sentita dagli inquirenti dopo gli eventi cambiò versione e ammise che si trattò di un incidente ma che lei non era presente al momento dei fatti. La vicenda del 13 ottobre 2021 è stata ricostruita in aula a Torino dove la donna è stata condannata a tre mesi di reclusione per le lesioni e undici mesi di arresto per le violazioni in materia di prevenzione dei rischi.

