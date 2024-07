Torino, linea 1 della metropolitana: completamento dei lavori nel 2026 ma chiusura estiva

TORINO – Secondo il progetto definitivo, la Linea Uno della metropolitana di Torino raggiungerà una lunghezza totale di 18,4 chilometri con 27 stazioni. L’investimento complessivo è di un miliardo e 920 milioni di euro. I lavori, iniziati nel 2000, sono in corso da 24 anni e il prolungamento fino a Cascine Vica entrerà in servizio all’inizio del 2026. Attualmente, la linea è operativa per 15 chilometri e comprende 23 stazioni. Restano da completare 3,4 chilometri e quattro stazioni.

Bernardino Chiaia, presidente di Infra.To e commissario straordinario per la metro 2, sottolinea la necessità di introdurre nuovi treni per mantenere le frequenze pre-Covid e per gestire l’estensione della linea. I treni attuali, con oltre 20 anni di servizio, necessitano frequenti manutenzioni. Per questo, nel 2021, è stato firmato un accordo con la compagnia francese Alstom per la costruzione di quattro nuovi convogli, con l’opzione di aggiungerne altri 12. L’investimento complessivo varia tra 140 e 150 milioni di euro, richiesti al Ministero dei Trasporti nell’ambito del bando per il trasporto pubblico locale, noto come “Bando Tpl”. Le proposte devono essere presentate entro l’autunno e sarà il Ministero a valutare e rispondere.

La chiusura estiva

Dal 3 agosto al primo settembre la metropolitana sarà chiusa. Durante questo periodo, sarà attivo un servizio di autobus sostitutivo, progettato per rispondere efficacemente alle esigenze di mobilità dei passeggeri, come comunicato dal Gruppo torinese trasporti. «Gli interventi in corso rappresentano un investimento cruciale per il futuro della nostra città, poiché garantiranno una mobilità urbana più efficiente e all’avanguardia», spiega Serena Lancione, amministratore delegato di Gtt. Il servizio di autobus sostitutivo (M1S) sarà gestito con mezzi ad alta capienza, con una frequenza media di otto-nove minuti durante il giorno. La linea effettuerà tutte le fermate in corrispondenza delle stazioni della metropolitana, indicate da appositi cartelli informativi anche in inglese. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito gtt.to.it. La sospensione era inevitabile per ragioni di sicurezza e tempi di esecuzione, non realizzabili durante la sola chiusura notturna o con la linea in esercizio.

Opposizioni all’attacco: «Disagi per torinesi e turisti»

La chiusura della metropolitana ad agosto suscita critiche dalle opposizioni in consiglio comunale. Andrea Russi, capogruppo dei Cinque Stelle, critica: «È scandaloso. Si creano notevoli disservizi ai cittadini che lavorano e ai turisti che visitano Torino. Mascherano la chiusura con la necessità di fare dei lavori, ma è incapacità gestionale». Anche Domenico Garcea di Forza Italia e Giuseppe Catizone della Lega esprimono preoccupazioni simili, sottolineando l’impatto negativo sulla vocazione turistica di Torino e la percezione della città da parte dei visitatori.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese