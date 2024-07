PIEMONTE – Andrea Amalberto è il nuovo presidente di Confindustria Piemonte per il quadriennio 2024-2028.

Succede a Marco Gay e con più di 25 anni di esperienza imprenditoriale, Amalberto guiderà le 5.750 imprese associate. Astigiano, 56 anni, è amministratore unico di Ela (Ecologia Lavoro Ambiente srl), azienda da lui stesso fondata nel 1995 che offre servizi di analisi e consulenza alle imprese negli ambiti ambiente, formazione, certificazioni, medicina, progettazione, qualità, rifiuti e sicurezza. È amministratore delegato della Fratelli Amalberto, azienda attiva dal 1965 nel campo della distribuzione di prodotti petroliferi e nell’efficientamento energetico. È inoltre Presidente di AEnergy Srl, società fornitrice di energia elettrica e gas naturale ed è membro del consiglio di Ream Sgr. Amalberto è stato Presidente dell’Unione Industriali della Provincia di Asti dall’ottobre 2018 allo scorso 29 giugno, ed in precedenza era stato Presidente provinciale della Piccola Industria.

Su Facebook, anche il Presidente della Regione Alberto Cirio ha pubblicato un post per augurare un buon lavoro al neoeletto presidente di Confindustria Piemonte: «Complimenti e un augurio di buon lavoro ad Andrea Amalberto, nuovo presidente di Confindustria Piemonte. In continuità con il lavoro iniziato con Marco Gay, continueremo a fare il bene delle nostre imprese affinché siano sempre più competitive in Italia e nel mondo».

