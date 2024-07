CURAMI è il titolo della XIIIma edizione di Earthink Festival in programma dal 5 al 21 settembre 2024

Dal 5 al 21 settembre 2024 ritorna Earthink Festival, #CURAMI è il titolo della XIIIma edizione che si svolgerà quest’anno tra Torino, la Valchiusella e l’Astigiano.

EARTHINK FESTIVAL 2024 IL PROGRAMMA

Nato 12 anni fa da un’idea dell’attuale direttrice artistica Serena Bavo, primo festival in Italia che racconta la sostenibilità ambientale attraverso le arti performative e si avvale di una programmazione artistica consolidata, approfondimenti, formazione sui territori coinvolti e coinvolgimento di una forte rete di partner creata attraverso tutti i suoi anni di attività.

In linea con l’obiettivo di portare l’attenzione sui temi della sostenibilità, nelle sue dimensioni ambientali, economiche e sociali, attraverso lo strumento artistico, Earthink Festival presenta la sua programmazione di spettacoli in spazi outdoor e naturali a basso impatto sfruttando la luce naturale, coinvolgendo piccoli comuni del Piemonte, quartieri periferici della Città di Torino.

L’edizione 2024 del Festival propone un palinsesto di proposte performative cross disciplinari, che sempre di più ibridano i vari linguaggi artistici, per avvicinare un pubblico eterogeneo e ampio con una particolare attenzione alle nuove generazioni per le quali vengono organizzati, nel corso dell’intero anno, incontri e laboratori formativi.

#CURAMI, tema scelto per questa edizione, è una richiesta di aiuto, un appello urgente dal nostro pianeta, un invito ad avere cura non solo dell’ambiente, ma delle relazioni e dei territori in cui il festival viene realizzato.

Earthink Festival è realizzato con il sostegno di Lavazza, Regione Piemonte, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Astra Cooperativa e Bosticco Impianti.

