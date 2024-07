Da Borello arriva Agricooltur®, l’insalata con ancora la radice per conservarla più a lungo

TORINO – Prosegue il percorso di crescita della torinese Agricooltur® grazie alla definizione di un’importante collaborazione commerciale con la catena Borello.

Agricooltur® ha progettato e brevettato un sistema di agricoltura aeroponica efficiente ed innovativo che permette alle piante di svilupparsi fuori dal terreno e di crescere in ambiente controllato, con un consistente risparmio idrico rispetto alle tecniche tradizionali.

L’azienda propone in GDO prodotti alternativi al reciso e alla IV gamma. Infatti, una volta acquistati e portati in cucina ancora “vivi”, con le radici possono essere conservati fuori dal frigo solo con l’aggiunta di poca acqua e consumati al bisogno mantenendosi freschi e croccanti fino a dieci giorni.

Oggi nei punti vendita Borello si possono acquistare basilico ed insalata, ma da settembre verranno inserite anche salvia e prezzemolo ed altre nuove tipologie di prodotti a foglia come i microgreen, un vero e proprio superfood grazie alla alta concentrazione di nutrienti, vitamine e minerali tra cui vitamine A, C, E, K, B6, acido folico, calcio, ferro, magnesio e potassio.

“Scegliere Agricooltur® – dichiara il CEO Andrea Macchione – significa acquistare non solo un prodotto di grande qualità, sempre freschissimo, come se fosse stato appena raccolto ma anche condividere la filosofia di un’azienda nata con l’idea di applicare la propria tecnologia all’agricoltura. La sfida del prossimo futuro è offrire ai consumatori l’opportunità di fare una spesa sempre più sostenibile e consapevole con lo scopo dichiarato di “proteggere” il nostro pianeta. Siamo molto felici di questa partnership con la famiglia Borello, con cui condividiamo il rispetto e l’attenzione per il cliente, e che dal 1972 ha sempre operato nel canale della grande distribuzione offrendo prodotti di alta qualità e ha conquistato giorno per giorno la fiducia del mercato”.

“Oggi più che mai – dichiara Fiorenzo Borello, presidente supermercati Borello – è importante dare il nostro contributo per preservare l’ambiente, non occorrono grandi rivoluzioni bensì piccoli gesti quotidiani, come la spesa. La collaborazione con Agricooltur® nasce per una visione comune e per rendere fruibili ai clienti prodotti sani, genuini e che fanno bene al pianeta”.