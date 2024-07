Guarene, ferma le passanti per un’informazione e poi mostra loro i genitali: denunciato per atti osceni

GUARENE – La polizia locale di Guarene ha fermato un uomo di mezz’età incensurato per aver mostrato i genitali ed essersi masturbato davanti a ignare passanti dopo che le fermava con la macchina con la scusa di chiedere informazione. L’uomo agiva sempre nella stessa zona, in una frazione frequentata da molta gente che fa attività motoria, da dove gli agenti hanno ricevuto diverse segnalazioni da parte di donne e madri. L’uomo è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico

