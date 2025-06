Inaugurata al Cimitero Parco la prima Sala del Commiato pubblica di Torino

TORINO – Nel pomeriggio di oggi, venrdì 27 giugno, è stata inaugurata all’interno del Cimitero Parco la prima Sala del Commiato pubblica di Torino. Il nuovo spazio è stato realizzato da AFC Torino S.p.A., la società partecipata della Città di Torino che gestisce i cimiteri cittadini.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Stefano Lo Russo, l’assessora ai Servizi Cimiteriali Chiara Foglietta, il presidente di AFC Andrea Araldi e l’amministratore delegato Carlo Tango.

La nuova sala si inserisce in un più ampio programma di riqualificazione dei cimiteri torinesi, che mira a migliorarne l’accoglienza e la fruibilità per i cittadini. L’apertura di questo spazio rappresenta un passo significativo in tale direzione, offrendo un luogo dedicato al saluto e al raccoglimento nel momento del distacco dai propri cari.

Progettata per rispondere alle esigenze di tutte le persone, la sala è destinata sia a cerimonie religiose di qualunque fede sia a riti laici, in un’ottica di inclusività e rispetto della pluralità di convinzioni. L’obiettivo è garantire un ambiente accogliente e personalizzabile per rendere il momento del commiato il più vicino possibile ai valori e alla sensibilità di ciascuno.

La struttura è stata ricavata attraverso la ristrutturazione di un edificio esistente precedentemente adibito a camera mortuaria. La scelta di riqualificare questo immobile ha consentito di contenere i costi, accorciare i tempi di realizzazione e preservare il verde presente nel Cimitero Parco.

La sala, di circa 90 metri quadrati, dispone di una trentina di posti a sedere, arredi funzionali, leggio, impianto audio-video e climatizzazione. Sono stati inoltre realizzati servizi igienici e adeguamenti per l’accessibilità delle persone con disabilità. L’area esterna è stata delimitata con barriere in legno e una siepe alta tre metri per garantire riservatezza e tranquillità.

I lavori, avviati a novembre dello scorso anno e conclusi nel mese di marzo, hanno comportato una spesa complessiva di circa 110mila euro.

