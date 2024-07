L’influencer e modella torinese Michelle Comi cerca qualcuno che la porti in una vacanza di lusso

TORINO – Michelle Comi, 29enne originaria di Torino ma ora residente a Milano, che lavora come influencer e modella su OnlyFans, ha recentemente pubblicato un annuncio sul suo profilo Instagram, che conta 300mila follower, in cui cerca qualcuno che la porti in vacanza.

Fino allo scorso anno, Michelle lavorava come impiegata amministrativa presso l’Istituto Tumori di Milano, ma ha lasciato il posto per dedicarsi a tempo pieno alla sua attività su OnlyFans. Nelle storie pubblicate sul suo profilo social nelle scorse ore, la giovane ha elencato i requisiti necessari per aggiudicarsi una vacanza con lei a luglio: un hotel a 5 stelle, una villa con piscina privata, almeno 14 giorni di permanenza, un autista privato, la possibilità di fare shopping senza limiti e la richiesta molto particolare di «no social, solo divertimento», il cui significato è ancora da chiarire.

Finora, sembrerebbe che all’annuncio abbiano risposto solo un paio di imprenditori. Come prevedibile, le storie hanno però generato molte critiche tra il pubblico, alle quali Michelle ha risposto affermando di non aver mai pagato una vacanza in tutta la sua vita: «L’uomo deve pagare se vuole farsi una vacanza con me. Se non se lo può permettere? Si divertirà sicuramente facendo altro».

