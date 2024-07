Nasce VisitNaturaItalia: un’app per conoscere i parchi nazionali e le aree marine protette di tutta Italia, incluso il parco della Val Grande

VAL GRANDE – Per gli appassionati di montagna e di aree protette, è arrivata VisitNaturaItalia, la nuovissima app che consente di accedere a tutte le informazioni necessarie sul Parco Nazionale della Val Grande per organizzare al meglio un’escursione.

Questa app, sviluppata parallelamente al portale web NaturaItalia, è stata creata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con i fondi del PNRR dedicati alla digitalizzazione delle aree protette nazionali, nell’ambito del programma Next Generation EU dell’Unione Europea.

VisitNaturaItalia fornisce informazioni e servizi utili a pianificare una visita consapevole, responsabile e sostenibile nei 24 parchi nazionali e nelle 31 aree marine protette d’Italia. Si tratta di uno strumento essenziale per conoscere flora, fauna, geologia, storia, geografia, tradizioni e caratteristiche paesaggistiche di tutte le aree protette. La navigazione è semplice e intuitiva, grazie alla suddivisione delle aree per categoria e regione.

Di ciascun parco nazionale, compreso quello della Val Grande, si possono conoscere gli itinerari da percorrere e la mappa dell’intera rete sentieristica. Per ogni area marina protetta, vengono invece indicati i punti di immersione, le zone di ancoraggio, i campi boa, i punti di interesse e i diversi livelli di tutela in cui l’area è suddivisa. Schede, mappe sentieristiche e informazioni cartografiche si possono poi scaricare sul proprio dispositivo elettronico, in modo da essere consultate anche in modalità offline in assenza di rete.

L’app verrà costantemente aggiornata e arricchita di contenuti, notizie e funzionalità. L’obiettivo è duplice: offrire un importante servizio ai visitatori, ma anche invitarli a conoscere, rispettare e proteggere l’enorme patrimonio di biodiversità che caratterizza le aree protette italiane. L’app VisitNaturaItalia è disponibile per Android su Google Play e per IOS su App Store. Dal web è invece possibile accedere alle informazioni visitando il portale NaturaItalia all’indirizzo naturaitalia.mase.gov.it

