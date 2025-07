Valle d’Aosta, aliante precipita tra Becca France e Fallère: morto il pilota

Valle d’Aosta – Un aliante è precipitato nel primo pomeriggio nella zona montana tra Becca France e Monte Fallère, nel territorio sopra Saint-Nicolas, in Valle d’Aosta. Il pilota, unico a bordo del velivolo, è purtroppo deceduto.

L’incidente è avvenuto attorno alle 14:00. Sul posto sono immediatamente intervenute le guide del Soccorso alpino valdostano, i vigili del fuoco, i militari della Guardia di Finanza di Entrèves (Courmayeur) e il personale medico del 118. Al loro arrivo, non hanno potuto far altro che constatare la morte del pilota.

Le operazioni di riconoscimento della vittima e gli accertamenti utili a chiarire la dinamica dell’accaduto sono in corso, coordinati dal Soccorso alpino della Guardia di Finanza (SAGF). Tra le ipotesi in valutazione, un malore in volo o un guasto tecnico.

L’area coinvolta è spesso frequentata da piloti esperti e appassionati di volo libero per le sue correnti e il paesaggio, ma resta un contesto impegnativo, che richiede attenzione anche in condizioni meteo favorevoli.

