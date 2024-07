Inaugurato oggi il volo Torino-Istanbul di Turkish Airlines: gli orari dei voli

CASELLE TORINESE – È stato inaugurato oggi da Turkish Airlines e Torino Airport il nuovo volo giornaliero Torino-Istanbul. Il collegamento consente non solo l’accesso diretto a Istanbul, ma fornisce l’opportunità di proseguire via hub verso altre 348 destinazioni in Turchia, Medio ed Estremo Oriente, Africa e Americhe, tutte incluse nell’ampio network di Turkish Airlines.

L’orario dei voli

Giorno:

Lunedì-Martedì-Giovedì-Sabato IST-TRN: 7:15-9:20 – TRN-IST: 10:15-14:10

Mercoledì-Venerdì-Domenica IST-TRN: 17:00-19:05 – TRN-IST: 20:00-23:55

La programmazione è stata definita per consentire ai passeggeri di intercettare il maggior numero di coincidenze possibili nello scalo di Istanbul.

In occasione dell’evento inaugurale, che ha visto la partecipazione del top management di Turkish Airlines e dei rappresentanti di spicco del territorio piemontese, i vertici del vettore hanno avuto anche l’occasione di scoprire alcune delle attrattive turistiche del territorio.

Commentando la nuova destinazione, il CEO di Turkish Airlines Bilal Ekşi ha dichiarato: “Siamo lieti di aggiungere Torino alla nostra vasta rete di voli come 349° destinazione al mondo e nona in Italia. Rafforzando i nostri legami con il Paese con questa nuova rotta, i nostri ospiti nel nord-ovest dell’Italia potranno godere dell’impareggiabile rete di voli della nostra compagnia di bandiera durante i loro viaggi, mentre i nostri passeggeri da tutto il mondo avranno l’opportunità di sperimentare le meraviglie di Torino, la prima capitale d’Italia, con i servizi esclusivi di Turkish Airlines”.

Elisabetta Oliveri, Presidente di Torino Airport, ha commentato: “Celebriamo con grande soddisfazione l’avvio di questo volo, che apre nuove prospettive di crescita per l’Aeroporto di Torino, dopo 2 anni consecutivi in cui è stato stabilito il record di traffico. Il collegamento Torino-Istanbul rappresenta anche un ulteriore volano di sviluppo per tutta l’economia del territorio e riconferma il ruolo dell’aeroporto come attore strategico della crescita”.

Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di poter aggiungere Istanbul al nostro network: si tratta di un volo che abbiamo fortemente ricercato. Istanbul rappresenta un hub di grande valore, che apre ai passeggeri, alle imprese del territorio e agli organizzatori di viaggi infinite possibilità di connessione verso l’estesa rete di destinazioni offerta da Turkish Airlines.

La sua posizione rende infatti la città un hub ideale per volare verso tutto il Medio e l’Estremo Oriente. Allo stesso modo, il nuovo collegamento apre il Piemonte a mercati turistici e commerciali finora non serviti, che potranno raggiungere comodamente il nostro territorio”.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese