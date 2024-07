Fermato con 80 kg di cocaina, avrebbe fruttato 8 milioni di euro

TORINO – La Guardia di Finanza di Torino ha arrestato un cinquantaduenne trovato in possesso di oltre 80kg di cocaina presumibilmente destinati alle Regioni del nord Italia, principalmente Piemonte e Lombardia.

L’uomo è stato fermato in auto lo scorso 9 luglio, in provincia di Bergamo, e nella sua auto era stata trovata cocaina, così gli agenti avevano deciso di estendere la perquisizione anche all’abitazione. Qui hanno trovato e sequestrato 74 panetti di cocaina, dal peso complessivo di oltre 80 kg, nascosti nel sottofondo di due auto parcheggiate, e denaro contante per circa 35 mila euro, sempre rinvenuto all’interno dell’abitazione.

Lo stupefacente, se immesso sul mercato, avrebbe potuto generare introiti illeciti per almeno 8 milioni di euro. L’uomo è stato dunque arrestato in flagranza di reato, con l’accusa di traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, con l’aggravante dell’ingente quantità.

