L’Alessandria Calcio non si iscrive alla serie D, ora è possibile il fallimento

ALESSANDRIA – Finisce nel peggiore dei modi la vicenda dell’Alessnadria Calcio. E’ scaduto ieri alle 18 il termine per pagare stipendi a giocatori e dipendenti e quel termine non è stato rispettato decretando automaticamente la mancata iscrizione al campionato di serie D.

Ora il fallimento della società è un’ipotesi probabile, reale e perfino imminente. La speranza per salvare lo storico marchio e ricominciare da zero è che si faccia avanti una cordata di imprenditori locali. Solo tre anni fa l’Alessandria giocava in serie B.

