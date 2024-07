Linea 2 Metro Torino, Garcea: “Lo Russo sacrifica fermata Corelli per ‘proteggere’ il Politecnico”

TORINO – Per l’aumento del costo delle materie prime, il governo di centrodestra aveva tagliato a 10 le fermate realizzabili del primo tratto della linea 2 della metropolitana di Torino. Ci sono state alcune discussioni, perché oltre a una fermata in Barriera di Milano, sarebbe stata tagliata la tratta che porta al Politecnico, rimandata al prossimo lotto, fermandosi così a Porta Nuova.

Ora però gli stessi esponenti del centrodestra accusano il sindaco Lo Russo di speculare sulla pelle della periferia, tagliando la fermata Corelli per proteggere il Politecnico, in zona più centrale.

“Forza Italia contesta duramente la scelta del Sindaco di Torino Stefano Lo Russo di aver tagliato la fermata Corelli della futura Linea 2 della Metropolitana, accorpandola alla fermata Tabacchi. Durante la commissione consiliare tenuta quest’oggi il consigliere comunale Domenico Garcea ha infatti dichiarato che” la scelta del Sindaco è fortemente penalizzante per la periferia nord di Torino ed in particolare per Barriera di Milano. Siamo sempre più convinti che il sacrificio della fermata Corelli, cancellata con un colpo di spugna dal tracciato originario, rappresenti un chiaro obiettivo cioè quello di difendere e garantire il proseguimento della nuova linea fino al Politecnico. Per questa ragione Forza Italia ha già convocato una conferenza stampa per venerdì 12 luglio ore 10:30 presso la Sala Musy di Palazzo Civico, nella quale fornirà i dettagli della raccolta firme per chiedere senza mezzi termini il ripristino della fermata Corelli in Barriera di Milano” – scrive in una nota il vicecapogruppo di Forza Italia, Domenico Garcea, in consiglio comunale.

“Il vero vulnus oggi è non riuscire ad arrivare al Politecnico, che carica molto di più, ma il sindaco Lo Russo ha insistito per salvaguardare la partenza da Torino nord” – spiega il commissario straordinario della metro 2 Bernardino Chiaia.

