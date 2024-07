Due alpinisti bloccati sul Monviso: salvati dall’eliambulanza con il soccorso alpino

CRISSOLO – L’eliambulanza dell’Azienda Zero Piemonte è intervenuta nella zona di Crissolo nel pomeriggio di oggi, giovedì 11 luglio, per soccorrere due alpinisti rimasti bloccati in una zona impervia del Monviso. L’allarme è stato lanciato intorno alle 15, quando i due hanno perso il tracciato e si sono trovati tra neve e caduta di sassi. L’elicottero che ha fatto base a Crissolo, dove ha scaricato parte dell’equipaggiamento per caricare un secondo tecnico del soccorso alpino oltre all’equipe.

Il sorvolo della zona è stato effettuato nonostante il cattivo tempo e grazie a una schiarita si è riusciti a individuare i due alpinisti, che nel frattempo si erano fermati in una zona riparata e piuttosto al sicuro. I due sono stati quindi tirati su con il verricello e trasportati a valle.

