Atc e quel video che spiega come sono stati ristrutturati gli edifici di Torino con i fondi Pnrr

TORINO – L’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte ha pubblicato un video in cui illustra alcuni lavori di riqualificazione messi in campo nel territorio torinese grazie a fondi statali come il Superbonus e il Sismabonus.

“Grazie ai fondi stanziati dal Governo e dalla Regione Piemonte – spiega il presidente Atc Emilio Bolla – la nostra Agenzia ha potuto mettere in campo un programma di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare in gestione per un valore complessivo di oltre 500 milioni di euro”.

Il video offre una panoramica dei lavori effettuati o in corso in alcuni quartieri popolari, mostrando, anche attraverso le testimonianze dei residenti, come queste opere abbiano migliorato significativamente le condizioni abitative e l’efficienza energetica degli edifici. Tra i progetti illustrati si trovano gli interventi di Via Ivrea e Via Carema nel Quartiere Pietra Alta e in Corso Racconigi a Torino, del quartiere Fiordaliso a Venaria Reale, di Via Einaudi a Pinerolo e il piano della Vallette, dove sono previsti la creazione di un Community Hub, nuovi spazi pubblici e servizi rivolti a giovani e anziani.

