Da Banca Sella arriva il sostegno per le famiglie e le imprese colpite dal maltempo in Piemonte e Valle d’Aosta

BIELLA – Banca Sella ha avviato una serie di iniziative per supportare concretamente famiglie e imprese che abbiano subito danni a beni mobili e immobili a causa dei violenti eventi atmosferici che hanno interessato di recente il Piemonte e la Valle d’Aosta, in particolare con la concessione di nuovi crediti a condizioni favorevoli.

Sono previste linee di credito dedicate a persone e famiglie su prestiti con periodo di preammortamento fino a 12 mesi per supportare gli interventi di ripristino dei danni, con commissioni di erogazione azzerate e tassi agevolati.

Per le imprese è previsto un finanziamento destinato alla copertura dei costi da sostenere in seguito ai danni subiti, della durata fino a 72 mesi con preammortamento fino a 12 mesi, che prevede l’azzeramento delle commissioni di erogazione e tassi agevolati. Per le attività commerciali è infine prevista la sospensione del canone mensile dei POS fino a fine anno.

Le succursali di Banca Sella restano inoltre a disposizione dei clienti per individuare le soluzioni più adeguate alla gestione dei finanziamenti in essere.

Le richieste potranno essere inoltrate presentando un’autocertificazione con l’indicazione dei danni subiti presso una delle succursali di Banca Sella presenti sul territorio. La banca, inoltre, informerà prontamente la propria clientela di tutte le misure di sostegno che verranno previste dagli enti preposti alla gestione dell’emergenza.

