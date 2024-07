La Regione Piemonte mette a disposizione un bando da 9 milioni di euro per la diversificazione in agricoltura

PIEMONTE – L’assessorato al Commercio, Agricoltura e cibo della Regione Piemonte stanzierà 9 milioni di euro alla diversificazione in agricoltura.

Nel contreto, spiega la Regione, “l’intervento sostiene la realizzazione nelle aziende agricole di investimenti finalizzati a consentire lo svolgimento di attività complementari a quella di produzione agricola, in modo da garantire una integrazione del reddito quale condizione essenziale per il mantenimento nel lungo periodo della attività agricola, in riferimento ai seguenti ambiti di intervento”.

L’aliquota di sostegno è pari al 40% delle spese sostenute, sotto forma di contributo in conto capitale. La scadenza per le candidature è il 2 settembre.

Il bando con tutta la procedura è disponibile qui.

