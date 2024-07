La tempesta devasta gli stand di Notti d’estate ad Alpignano, l’invito ad acquistare per aiutare

ALPIGNANO – Doveva essere una tranquilla serata di festa di via ad Alpignano, con i gazebo dei negozi disseminati per la strada, la musica e le famiglie a passeggiare. E così è stato fino a quando, improvvisa, la tempesta si è abbattuta sulle Notti d’estate di Alpignano distruggendo gazebo e prodotti.

“In 15 minuti il diluvio universale con vento fortissimo da ogni parte…” – racconta la titolare di Diversamente Emporio, che ha provato a salvare quanto possibile dal disastro una volta tornato il sereno.

Poi l’idea e la richiesta d’aiuto: “Se volete tra domani e sabato potete passare in Emporio ed acquistare ad un prezzo speciale alcuni prodotti che hanno la confezione un po’ danneggiata dall’acqua… ma dal contenuto assolutamente inalterato. Che dite, fate un salto per un pacchetto di biscotti, una bag in box di vino e qualche tortina?? Daiiiiii”

