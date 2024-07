Locale multato per aver venduto alcol a minori di 14 anni. Il sindaco: “fino ad ora situazione movida sotto controllo”

VIVERONE – Il titolare di un bar di Viverone è stato multato perché ha dato alcol a clienti minori di 14 anni. Lo comunica la polizia di Viverone: il responsabile dovrà versare da un minimo di 250 euro a un massimo di mille. In più c’è la possibilità che la sua licenza sia sospesa nel caso in cui emerga una recidiva.

Nella zona intorno ai locali, a Viverone così come in molti Comuni piemontesi che d’estate si animano per il turismo, si stanno sollevando delle polemiche riguardo alla movida e al suo contenimento.

Sulla vicenda della multa al locale è intervenuto il sindaco di Viverone Massimo Pastoris, che ha detto: “la recente contravvenzione a carico di un barista per avere venduto alcolici ad un minore di 14 anni è un messaggio rassicurante perché dimostra la presenza delle forze dell’ordine, sia della nostra polizia locale che di quelle mandate dalla Prefettura, a controllo della movida. Si tratta comunque di un’estate particolare, in cui gli esercenti stanno soffrendo a causa dei molti giorni di maltempo. Il clou della movida si concentra nei mesi di maggio, giugno e luglio perchè ad agosto molta gente parte. Quindi fino ad ora la situazione è sotto controllo“.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese