Tornano i blackout a Torino, senza corrente il centro e Mirafiori

TORINO – Torna l’ormai tradizionale appuntamento con i blackout estivi a Torino. Ieri diverse zone della città sono rimaste senza corrente elettrica in momenti diversi della giornata. Nel pomeriggio è accaduto a Mirafiori Sud, dove la corrente è mancata per una decina di minuti, e in corso Einaudi.

Più grave l’episodio in serata in centro, intorno alle 20.30. Un blackout che è durato circa un’ora ed ha colpito circa 6.500 residenti. Le ipotesi sono legate come sempre al caldo e all’uso eccessivo dei condizionatori, ma potrebbe anche essere stata colpa dell’ennesimo temporale. Iren ha riscontrato due guasti sulla rete di media tensione.

