Cosa ci fa una bimba nera a Nichelino? Il folle commento razzista all’opera di Rosk

NICHELINO – “Va bene che lei è un artista di strada ma che diamine centra una bambina nera gigante dipinta sul muro di una casa a Nichelino? Che guarda un libro della Palazzina di caccia di Stupinigi? Non era più consona una bambina bianca? Vada in Sicilia a dipingere il ricambio etnico, nella nostra città non è il benvenuto. E chiunque l’abbia foraggiato rappresenta il male odierno. Livelli infimi di ignoranza”.

Questo è il delirante messaggio che lo street artist Giulio Rosk ha ricevuto e ritenuto di rendere pubblico con una storia sul suo profilo Instagram. Il commento incredibilmente razzista si riferisce all’opera Rejoice, che Rosk ha realizzato a Nichelino nel 2022.

Rejoice è una bambina originaria del Senegal che l’artista aveva conosciuto durante un progetto a Palermo ed aveva deciso di rappresentare a Nichelino, proprio come simbolo di integrazione. Sono passati due anni da quel momento e sorprende sempre leggere commenti di questo tenore.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese