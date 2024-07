Tentato omicidio in un centro di accoglienza migranti a Torino

TORINO – Caos nel Centro di accoglienza migranti “Pis Pellerina” di Torino, dove una rissa si è trasformata in un tentato omicidio. La vittima è un 39enne, che è stato ricoverato in ospedale al Maria Vittoria con profonde ferite al collo e sul viso, ma non è in pericolo di vita.

Ad accoltellarlo un ragazzo 24 anni, che è stato arrestato per tentato omicidio. I gestori della struttura sono intervenuti ed hanno chiamato il 112, per poi portare il ferito in ospedale. Il coltello usato per colpire il rivale non è ancora stato ritrovato e la persona fermata non ha dato spiegazioni su quanto accaduto.

