QS World University Rankings 2025: PoliTo è 241mo, UniTo 371ma

TORINO – L’agenzia britannica Quacquarelli Symonds ha pubblicato il QS World University Ranking, forse il più noto ranking internazionale che premia le migliori 1500 Università del mondo dopo averne valutate 5600.

Il Politecnico di Torino si è classificato al 241mo posto, guadagnando 11 posizioni rispetto all’edizione precedente. Particolarmente buone le prestazioni in Employer Reputation e Academic Reputation. Per quanto riguarda l’indicatore Sustainability, introdotto in occasione di QS WUR 2024, il Politecnico si colloca al 169° posto, migliorando di ben 94 posizioni la performance precedente.

Bene anche i risultati per l’Università di Torino, si colloca al 371mo posto. L’indicatore in cui UniTo registra la performance migliore è la sostenibilità, al 132mo posto a livello mondiale, seguito dalla rete di ricerca internazionale, in cui l’ateneo eccelle collocandosi al 204mo posto. Continua a crescere anche la reputazione accademica, al 205mo posto in risalita di altre 8 posizioni rispetto allo scorso anno.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese