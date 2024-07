Alpinista muore cadendo in un crepaccio sotto il rifugio Gonella sul Monte Bianco

COURMAYEUR – Il corpo di un alpinista, caduto ieri, domenica 14 luglio, in un canalone è stato recuperato in un crepaccio sotto il rifugio Gonella, sul Monte Bianco. Dopo l’incidente che ha causato la morte dei due alpinisti in Val Ferret, è stata confermata la morte anche di questo alpinista. A dare l’allarme altri due alpinisti compagni di scalata, rimasti illesi. Dopo una mattinata di lavoro la salma è stata portata a Entreves-Courmayeur dal SAGF per il riconoscimento.

