Ad Alassio arriva un nuovo e pregiato gusto di gelato: il Finger Lime

ALASSIO – Ad Alassio, meta balneare da sempre amata dai piemontesi, la Gelateria Perlecò introduce un nuovo e pregiato gusto di gelato ispirato al Finger Lime, il frutto australiano noto anche come “caviale di lime“.

Questa novità si inserisce nel percorso di continua ricerca della qualità che ha contraddistinto la gelateria, recentemente confermata con il riconoscimento del “Cono” del Gambero Rosso per il secondo anno consecutivo.

Che cos’è il Finger Lime

Il Finger Lime, un frutto esotico e raffinato, ampiamente utilizzato dagli chef francesi per arricchire piatti gourmet, offre un gusto agrumato intenso con note di pepe ed eucalipto, perfetto per la creazione di un gelato unico e memorabile.

Il gelato al Finger Lime è ideale per rinfrescare le calde giornate estive e si presta perfettamente sia per l’asporto che per essere incluso nelle proposte dei ristoranti e nelle preparazioni alcoliche.

Per selezionare il miglior Finger Lime per il loro gelato, Perlecò ha collaborato con Dracocitri di Ventimiglia, optando per frutti coltivati in standard biologico integrale e confermando così l’impegno verso i prodotti a chilometro zero e la valorizzazione delle eccellenze locali.

Un “lusso democratico”

«Contiamo di avere il gelato al Finger Lime disponibile in maniera continuativa a partire dal 23 luglio. L’esordio è stato entusiasmante, con la vaschetta esaurita in meno di due ore e feedback eccellenti» hanno dichiarato dalla Gelateria Perlecò «Siamo estremamente soddisfatti e grati a Roberto per averci fornito questo frutto e per averci trasmesso la sua passione e conoscenza. Ora stiamo perfezionando gli aspetti legati all’approvvigionamento per offrire il miglior Finger Lime possibile».

Questo nuovo gusto di gelato rappresenta un “lusso democratico“, come affermato dalla gelateria, consentendo agli appassionati di alta cucina di scoprire una nuova esperienza gustativa senza dover rinunciare al piacere di un cono gelato.

