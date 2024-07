L’Ospedale Koelliker di Torino protagonista di Cvrisk-It: Prevenzione delle Malattie Cardiache in Italia

TORINO – L’Ospedale Koelliker di Torino si prepara a giocare un ruolo fondamentale nel progetto Cvrisk-It, l’iniziativa nazionale più significativa dedicata alla prevenzione delle malattie cardiache. Coordinato dalla Rete Cardiologica Italiana del Ministero della Salute, il progetto è finanziato con 20 milioni di euro dal Parlamento italiano e coinvolgerà 30.000 cittadini sani di età compresa tra i 40 e gli 80 anni in tutta Italia.

Il Koelliker, unitamente agli IRCCS associati al network e guidato dall’IRCCS Policlinico San Donato Milanese, sarà il punto di riferimento per i pazienti piemontesi coinvolti nel progetto. Il reparto di Cardiologia, sotto la guida del dott. Sebastiano Marra, Primario Emerito di Cardiologia della Città della Salute e della Scienza di Torino, si distingue per la sua alta specializzazione, la diagnostica per immagini avanzata e l’utilizzo di strumenti all’avanguardia per la gestione delle cardiopatie.

Il reclutamento dei partecipanti inizierà a gennaio 2025, ma già oggi è possibile candidarsi per lo studio tramite la community online di Cvrisk-It (link qui). Questa piattaforma non solo consente di registrarsi per il progetto gratuito, ma fornisce anche aggiornamenti costanti sullo sviluppo delle attività e informazioni dettagliate sulle fasi del programma di valutazione del rischio cardiovascolare.

Il progetto Cvrisk-It mira a utilizzare i modelli più avanzati di predizione del rischio cardiovascolare per migliorare la prevenzione e la gestione delle malattie cardiache in Italia. Grazie alla partecipazione attiva dell’Ospedale Koelliker, il Piemonte sarà all’avanguardia nella ricerca e nell’applicazione di strategie preventive, ponendo così le basi per una salute cardiaca migliore per tutti.

Lorenzo Menicanti, Presidente della Rete Cardiologica IRCCS, spiegache «Cvrisk-It contribuirà a innalzare l’efficacia dei livelli di prevenzione e a formulare protocolli di gestione sempre più adeguati. Il primo passo sarà descrivere il profilo di rischio cardiovascolare della popolazione, ma lo studio si spingerà oltre perché, in parte della popolazione studiata, randomizzando i gruppi, faremo un’analisi più accurata dei fattori di rischio che comprende degli esami di imaging; quindi – ha proseguito Menicanti – ci sarà uno studio per analizzare il contenuto di calcio nelle coronarie, uno studio servirà a controllare lo spessore della carotide che è segno diretto della malattia cardiovascolare, inoltre sarà fatto un profilo di rischio genetico, del tutto nuovo in questo tipo di progetto».

