MaaS To Move: il programma di Mobility as a Service si estende anche ai grandi eventi organizzati in Città

TORINO – MaaS ToMove è l’iniziativa che ha preso il via lo scorso 22 aprile e che permette ai cittadini di sperimentare un nuovo modo di muoversi a Torino ricevendo un incentivo per utilizzare una delle “Super App” di mobilità aderenti al progetto, nel corso della quale gli utenti sperimentatori hanno la possibilità di organizzare il proprio viaggio utilizzando i mezzi pubblici di GTT, i taxi, le biciclette e i monopattini in sharing (maggiori informazioni: Partecipa a MaaS ToMove https://muoversiatorino.it/it/partecipa-a-maas-tomove/).

Con l’obiettivo di promuovere sempre più soluzioni di mobilità integrate e sostenibili, nonché di espandere la comunità di TorinoMaaS4Italy e aumentare la partecipazione attiva di utenti che utilizzano i servizi resi disponibili dalle piattaforme dei Maas Operator, questa mattina la Giunta Comunale, su proposta degli assessori alla Mobilità Chiara Foglietta e ai Grandi Eventi Domenico Carretta, ha integrato le linee guida per l’erogazione degli incentivi approvate lo scorso marzo.

L’apertura ai grandi eventi

In particolare, si ritiene utile creare sinergie con gli organizzatori di alcuni grandi eventi come il Salone dell’Auto, le ATP Finals o il Salone del Libro, in svolgimento nella città di Torino fino a marzo 2026, quando si concluderà la sperimentazione.

La collaborazione con gli organizzatori di questo genere di manifestazioni, che verranno individuati in relazione alle possibilità di attuazione di politiche di mobilità sostenibile utili alla Città e all’affluenza prevista, sarà avviata singolarmente da 5T srl e permetterà l’attivazione di convenzioni che agevolino gli spostamenti dei visitatori, per la sola durata dell’evento, usufruendo dei servizi di mobilità disponibili sulle App della sperimentazione (servizi di trasporto pubblico locale, taxi, scooter, bici).

Come funzioneranno i voucher

“Si tratta di un’occasione e un modo per promuovere l’utilizzo di mezzi sostenibili per recarsi ai grandi eventi ospitati a Torino – commenta l’assessora alla Mobilità Chiara Foglietta – . L’obiettivo è favorire una mobilità alternativa anche attraverso voucher che incentivino l’utilizzo dei mezzi pubblici e di quelli in sharing. Inoltre – spiega l’assessora – si potranno raccogliere informazioni sulle preferenze di mobilità degli utenti e studiare miglioramenti”.

Il voucher potrà essere richiesto attraverso una registrazione online e la compilazione di un breve questionario dalle persone maggiorenni, anche non residenti in Piemonte, in possesso di un ticket o di un pass di accreditamento all’evento prescelto. Sarà possibile ottenerlo anche per più manifestazioni, ma ciascun voucher special potrà essere utilizzato per la sola durata dell’evento per cui è stato rilasciato.

L’importo del ‘voucher special’ sarà del valore di 5 euro per gli eventi con durata fino a 3 giorni e di 10 euro per eventi con durata oltre i 3 giorni. Gli incentivi non possono coprire il 100% del costo di ciascun viaggio: pertanto, parte della quota sarà a carico dell’utente.

Il voucher coprirà il 50 per cento del costo di tutti i viaggi disponibili sulle app (taxi, monopattini, bici, scooter) incrementabile fino all’80 per cento per i viaggi effettuati tramite il trasporto pubblico locale.

In caso di mancato utilizzo il valore del voucher (che a differenza degli altri incentivi non prevede cash back, welcome bonus, e potrà essere richiesto anche dagli utenti già registrati come sperimentatori del programma Maas4Italy) ritornerà a disposizione nel budget della sperimentazione del progetto.

