Torino, via Mameli e via Piedicavallo diventano pedonali in via definitiva

TORINO – Due vie di Torino superano il periodo di sperimentazione avviato tra il 2022 e il 2023 e diventano pedonali in via definitiva. Si tratta delle vie Mameli, nella Circoscrizione 7 e Piedicavallo, nella Circoscrizione 4.

“In questi anni l’Amministrazione comunale ha scelto di promuovere la qualità della vita dei cittadini e delle cittadine anche attraverso l’estensione delle aree pedonali, migliorando la vivibilità degli spazi, in particolare da parte di studenti e studentesse, quando si tratta di aree di fronte alle scuole”, spiega l’assessora alla Mobilità Chiara Foglietta.

Dopo il periodo di sperimentazione l’Assessorato ha verificato, in accordo con le Circoscrizioni che hanno espresso il proprio parere favorevole, il loro successo: le pedonalizzazioni hanno migliorato la sicurezza stradale, in particolare di pedoni e ciclisti, permesso una maggiore e migliore fruibilità degli spazi e ridotto l’inquinamento atmosferico e acustico.

Via Mameli sarà interamente pedonalizzata, compreso l’interno 10, mentre in via Piedicavallo il tratto pedonalizzato andrà da piazza Rivoli fino a corso Francia, di fronte alla scuola ‘Santo Natale’. In tali aree saranno interdette la circolazione veicolare e la sosta dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni, festivi inclusi, salvo veicoli autorizzati, secondo le disposizioni vigenti per le aree pedonali.

