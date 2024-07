Tracce biologiche sull’auto su cui Mara Favro si sarebbe allontanata dalla pizzeria di Chiomonte

CHIOMONTE – Sono state trovate delle tracce biologiche e dei capelli sul sedile anteriore e nel bagagliaio della Fiat Punto rossa su cui si è allontanata Mara Favro la notte tra il 7 e l’8 marzo scorsi. Secondo il titolare della pizzeria di Chiomonte, Vincenzo Milione, indagato per la scomparsa, la donna avrebbe accettato un passaggio dal pizzaiolo Cosimo Esposito che aveva chiesto in prestito la macchina da un conoscente. Esposito però afferma che sia stata la donna in realtà ad avergli dato un passaggio.

Giovedì prossimo il sostituto procuratore Cesare Parodi disporrà le analisi di quanto raccolto per capire se il Dna corrisponda a quello della 51enne di Susa. Avvisato delle novità il fratello di Mara, che con la famiglia si era battuto perché venisse aperto un fascicolo per la scomparsa. Ora ci potrebbe essere la svolta sulle indagini per omicidio e occultamento di cadavere.

