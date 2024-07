Una scuola di Torino sarà intitolata a Carolina Picchio

TORINO – L’istituto comprensivo di via Sidoli a Torino sarà intitolato a Carolina Picchio, la studentessa quattordicenne di Novara che si tolse la vita, vittima di cyberbullismo. Sarà la prima scuola in Italia intitolata a Carolina.

L’istituto è stato tra le cinque scuole vincitrici del secondo bando della Fondazione Carolina Picchio, nata per raccogliere la sfida di Paolo Picchio, il papà di Carolina, per aiutare i ragazzi nell’utilizzare la rete e navigare in modo sicuro. L’obiettivo del bando era sostenere progetti scolastici a prevenzione della violenza e della discriminazione di genere online.

L’intitolazione avverrà a settembre.

