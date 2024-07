25 nuove stabilizzazioni alla Iveco di San Mauro

SAN MAURO – La FIOM-CGIL rende noto che oggi, 18 luglio 2024, si sono incontrate le Organizzazioni Sindacali, le rappresentanze dello stabilimento Iveco di San Mauro, e la direzione aziendale.

La situazione nel polo logistico è positiva, i volumi sono in crescita nell’ultimo anno. Ad oggi nel sito vi lavorano complessivamente 385 persone, di cui 265 assunti a tempo indeterminato da Iveco e 120 con contratti con le agenzie.

Entro ottobre 2024 in 25 saranno “stabilizzati”, cioè diventeranno dipendenti con contratto a tempo indeterminato Iveco.

Ugo Bolognesi responsabile IVECO per la FIOM-CGIL dichiara: “in 25, lavoratrici e lavoratori, da ottobre potranno guardare al proprio futuro con maggiore serenità. È un fatto importante, un risultato reso possibile grazie all’impegno quotidiano dei delegati sindacali. Ma la consideriamo

una tappa di un percorso che deve continuare: potremo ritenere di avere raggiunto l’obiettivo quando tutti i lavoratori precari saranno stabilizzati. A fine anno ci sarà un nuovo incontro, ci aspettiamo una nuova tappa. Anche per Iveco la transizione verso una mobilità sostenibile può essere una opportunità, come la Fiom sta dicendo da molto tempo, serve però da subito un piano in grado di programmare il futuro, difendendo l’occupazione e favorendo il ricambio generazionale.”

