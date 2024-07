78enne di Leini denunciato per vandalismo: protestava contro la nuova viabilità

LEINI – Alla rispettabile età di 78 anni, un residente di Leini ha scelto di manifestare il proprio dissenso verso la nuova viabilità della cittadina attraverso una serie di atti vandalici. L’8 maggio scorso, l’uomo ha distrutto un’aiuola, rimuovendone le piante con una paletta e abbattendo i paletti con il suo SUV. Successivamente, ha imbrattato alcuni segnali stradali con della vernice spray. Questi atti di protesta sono stati commessi tra via Torino, via San Giacomo, via Ferrero e piazza Dogali. Per evitare di essere identificato dalle telecamere di sicurezza, ha agito a volto coperto, riuscendo così a evitare la cattura per un paio di mesi.

Tuttavia, le indagini sono proseguite e in questi giorni i carabinieri della stazione locale hanno fatto visita all’uomo, notificandogli una denuncia. Le telecamere di sorveglianza avevano infatti ripreso la targa del suo veicolo. L’amministrazione comunale aveva sporto denuncia contro ignoti per i danni subiti e ora è probabile che richiederà anche un risarcimento per i danni causati.

